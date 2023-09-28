Байден и лидеры ЕС обсудят поддержку Украины 20 октября в Вашингтоне

Стороны также поднимут вопросы, связанные с экономикой и современными технологиями

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 20 октября примет в Вашингтоне главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля, стороны обсудят дальнейшую помощь Украине, а также вопросы, связанные с экономикой и современными технологиями. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в заявлении, это уже второй саммит США - ЕС "с момента вступления президента Байдена в должность". "Лидеры рассмотрят вопросы тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Европейским союзом, в том числе нашу общую приверженность поддержке Украины, защищающей свой суверенитет", - говорится в сообщении.

Стороны будут "продвигать усилия США и ЕС по ускорению развития глобальной экономики чистой энергии, основанной на безопасных и устойчивых цепочках поставок, и продолжат сотрудничество в области критически важных новых технологий, в числе которых цифровая инфраструктура и искусственный интеллект". Кроме того, Мишель, фон дер Ляйен и Байден обсудят "укрепление экономической устойчивости" и связанные с этим аспектом вопросы.

Ранее о грядущем визите лидеров ЕС в Вашингтон сообщало агентство Bloomberg. По словам его источников, стороны по итогам переговоров, вероятно, объявят о достижении соглашения по тарифам на сталь. Предположительно, речь зайдет о перечне мер, регулирующих международную торговлю сталью, которые "положат конец" экономическому спору, начавшемуся во время президентского срока Дональда Трампа.