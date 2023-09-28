28 сентября, 10:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В МИД Азербайджана отвергли обвинения Пашиняна в этнических чистках в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее выразил мнение, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армянского населения

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. МИД Азербайджана отверг обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в проведении азербайджанскими властями этнических чисток в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

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Ранее на заседании правительства Пашинян выразил мнение, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армянского населения. Он заявил, что "это прямая акция этнической чистки и депортации".

"Мы категорически осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября о том, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана якобы подвергаются этнической чистке", - отмечается в тексте заявления. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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