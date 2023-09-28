Партия Саргсяна заявила, что принятие Римского статута ударит по отношениям с РФ

В заявлении партии говорится, что это чревато тяжелыми последствиями для Армении

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Армении, ратифицируя Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сознательно подставляют под удар союзнические отношения с Россией, что чревато тяжелыми последствиями для страны.

Об этом говорится в заявлении Республиканской партии (РПА) третьего президента республики Сержа Саргсяна.

"Очевидно, что, ратифицируя Римский статут, власти Армении сознательно делают шаг, чтобы подставить под удар наши союзнические отношения с Российской Федерацией, что может иметь фатальные последствия для Армении", - отмечается в заявлении.