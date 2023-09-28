Си Цзиньпин выразил готовность развивать более тесное сотрудничество с ЮНЕСКО

Как отметил председатель КНР, Пекин стремится к продвижению межцивилизационного диалога, к толерантному взаимодействию, ко всеобщему мирному развитию

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в пекинском Доме народных собраний (парламент) с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и выразил готовность к более тесному сотрудничеству с этим учреждением ООН. Об этом сообщил МИД Китая.

"КНР готова развивать еще более тесное сотрудничество с ЮНЕСКО, постоянно усиливать потенциал и повышать уровень обеспечения защиты объектов наследия", - приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил лидер КНР, Пекин стремится к продвижению межцивилизационного диалога, к толерантному взаимодействию, ко всеобщему мирному развитию. Глава государства напомнил, что Китай активно поддерживает национальное образование и сферу культуры, уделяет большое внимание соответствующим международным обменам.

"Мы готовы вместе с ЮНЕСКО прилагать усилия, чтобы сообща вносить вклад в общее глобальное развитие", - подчеркнул Си Цзиньпин.