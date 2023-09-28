Столтенберг считает, что капитуляция Украины приведет не к миру, а к оккупации

По словам генсека НАТО, "Украине нужен справедливый и устойчивый мир"

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Капитуляция Украины в конфликте с Россией приведет не к миру, а к оккупации страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ее транслировала пресс-служба альянса.

"Россия могла бы сложить оружие и положить конец войне уже сегодня. У Украины нет такой возможности. Капитуляция Украины не будет означать мира. Она означала бы жестокую российскую оккупацию. Мир любой ценой вообще не будет миром", - сказал он.

По его словам, "Украине нужен справедливый и устойчивый мир". "И поэтому я решительно приветствую план президента [Украины Владимира] Зеленского из 10 пунктов по достижению этой цели", - добавил он.