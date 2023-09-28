28 сентября, 14:53
Военная операция на Украине

Столтенберг считает, что капитуляция Украины приведет не к миру, а к оккупации

NATO handout via Getty Images
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© NATO handout via Getty Images

По словам генсека НАТО, "Украине нужен справедливый и устойчивый мир"

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Капитуляция Украины в конфликте с Россией приведет не к миру, а к оккупации страны. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ее транслировала пресс-служба альянса.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Россия могла бы сложить оружие и положить конец войне уже сегодня. У Украины нет такой возможности. Капитуляция Украины не будет означать мира. Она означала бы жестокую российскую оккупацию. Мир любой ценой вообще не будет миром", - сказал он.

По его словам, "Украине нужен справедливый и устойчивый мир". "И поэтому я решительно приветствую план президента [Украины Владимира] Зеленского из 10 пунктов по достижению этой цели", - добавил он. 

Теги:
УкраинаСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация