СМИ: Париж призвал ВСУ точнее выбирать цели при использовании дорогих ракет SCALP

Журнал Le Point напомнил, что стоимость каждой ракеты оценивается в €1 млн

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во время своего визита в Киев призвал точнее выбирать цели при использовании поставляемых Парижем Киеву дальнобойных ракет SCALP, стоимость каждой из которых оценивается в €1 млн. Об этом сообщил журнал Le Point.

По данным издания, на Михайловской площади в Киеве к Лекорню подошел офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), имя которого не уточняется, и заявил, что Киеву нужно больше ракет SCALP, "показавших свою эффективность". В ответ министр призвал военнослужащего к терпению. "Производство [ракет] требует времени", - сказал Лекорню, подчеркнув, что украинским военным следует более тщательно выбирать цели при использовании ракет SCALP, цена которых составляет €1 млн за штуку.

Как отмечает журнал, Лекорню выразил сожаление, что некоторые из ракет SCALP используются "для того, чтобы сбивать дроны по цене менее €20 тыс. за штуку".

О поставках ракет большой дальности Украине президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. Как сообщило позднее агентство Reuters, речь идет о 50 ракетах SCALP, адаптированных для применения самолетами советского образца. В августе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от Парижа ракеты SCALP.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оружие, которое страны Запада поставляют Украине, не повлияет на достижение Россией целей, поставленных в рамках специальной военной операции.