28 сентября, 15:42,
обновлено 28 сентября, 15:50

Минобороны Белоруссии сообщило о нарушении воздушным судном границы со стороны Польши

lindasky76/ Shutterstock/ Fotodom
Здание Министерства обороны Белоруссии
© lindasky76/ Shutterstock/ Fotodom

По данным ведомства, польский вертолет дважды нарушил границу

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Воздушное судно Польши дважды нарушило границу Белоруссии, информация подтверждена данными объективного контроля. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"Сегодня в 15:02 (совпадает с мск - прим. ТАСС) средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 м", - отметили в белорусском Минобороны. 

Теги:
БелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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