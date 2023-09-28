В ЛНА сообщили, что Хафтар встретился в Москве с Путиным и Шойгу

По данным Al-Masdar, командующий ЛНА прибыл в Москву по приглашению министра обороны РФ

КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар во время визита в Москву встретился с президентом России Владимиром Путиным и российским министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-службы ЛНА в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Командующий ЛНА Халифа Хафтар встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба ЛНА информировала, что "на основании поступившего от Российской Федерации приглашения <…> фельдмаршал Халифа Абу аль-Касем Хафтар посетил Россию". Указывалось, что в ходе визита "состоялись переговоры с российскими ответственными лицами по поводу развития событий в Ливии". Кроме того, обсуждались "двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес".

Ранее издание Al-Masdar информировало о "коротком рабочем визите" Хафтара в Москву. Утверждалось, что командующий ЛНА прибыл в российскую столицу по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.