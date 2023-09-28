США начали языковую подготовку украинских пилотов

В дальнейшем их планируется обучать управлению истребителями F-16

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приступили к специализированной языковой подготовке украинских пилотов, которых в дальнейшем планируется обучать управлению американскими истребителями F-16. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Да, курсы английского языка началась", - сказала она в ответ на вопрос журналиста.

Сингх добавила, что у нее нет информации ни по точному числу украинских пилотов, которые приступили к языковой подготовке, ни примерных сроков завершения языковых курсов, так последнее будет зависеть от "навыков и профессионализма" обучаемых.

Ранее сообщалось, что подготовка украинских пилотов также ведется в Дании.

Как объявил в конце августа пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 начнется на базе в штате Аризона в октябре. При этом помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в начале августа дала понять, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению. По словам Карлин, ориентировочно передача этой военной техники состоится через несколько месяцев.