Глава МИД Вьетнама назвал развитие отношений с Китаем приоритетом внешней политики

Буй Тхань Шон и помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун на встрече в Ханое отметили важность соблюдения общих представлений о поддержании мира и стабильности на море

ХАНОЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Вьетнам определяет развитие отношений добрососедства, всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества с Китаем в числе главных приоритетов своей внешней политики. Об этом заявил министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон на встрече в Ханое с помощником министра иностранных дел КНР Нун Жуном, сообщила газета "Нян зан".

Как отмечает издание, в ходе встречи высокопоставленные представители Ханоя и Пекина достигли договоренности о дальнейшем расширении обменов и контактов на всех уровнях, содействии межгосударственному сотрудничеству по нескольким направлениям, особенно в области торгово-экономических связей, транспортного сообщения и во взаимодействии между регионами двух стран.

Буй Тхань Шон и Нун Жун также отметили, что стороны продолжат должным образом контролировать и разрешать разногласия и прилагать усилия по поддержанию мира и стабильности в Восточном (Южно-Китайском) море. Вьетнам и Китай подчеркнули важность соблюдения общих представлений о поддержании мира и стабильности на море, подтвердили готовностью полностью и эффективно выполнять декларацию о правилах поведения сторон в Восточном море.