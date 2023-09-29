29 сентября, 05:49
Военная операция на Украине

Кеннеди-младший пообещал завершить конфликт на Украине за 100 дней президентского срока

Jamie McCarthy/ Getty Images
Роберт Кеннеди - младший
© Jamie McCarthy/ Getty Images

По словам претендующего на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах американского лидера, конфликт закончится "на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Роберт Кеннеди - младший, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2024 года, намерен положить конец украинскому конфликту за 100 дней в случае избрания на высший государственный пост. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X (ранее Twitter).

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Журнал истеблишмента Foreign Relations сигнализирует о следующем этапе эскалации войны на Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник - не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием", - отметил политик. "В течение 100 дней моего президентского срока эта война закончится. Причем на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать", - утверждает он.

Ранее Кеннеди-младший заявлял, что расходы США на помощь Украине слишком велики, хотя миллионы его сограждан остаются без медицинской страховки и талонов на еду. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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