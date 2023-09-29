Кеннеди-младший пообещал завершить конфликт на Украине за 100 дней президентского срока

По словам претендующего на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах американского лидера, конфликт закончится "на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Роберт Кеннеди - младший, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2024 года, намерен положить конец украинскому конфликту за 100 дней в случае избрания на высший государственный пост. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X (ранее Twitter).

"Журнал истеблишмента Foreign Relations сигнализирует о следующем этапе эскалации войны на Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник - не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием", - отметил политик. "В течение 100 дней моего президентского срока эта война закончится. Причем на лучших условиях, чем кто-либо мог обоснованно ожидать", - утверждает он.

Ранее Кеннеди-младший заявлял, что расходы США на помощь Украине слишком велики, хотя миллионы его сограждан остаются без медицинской страховки и талонов на еду.