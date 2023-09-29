В Королевстве Эсватини начались парламентские выборы

В электоральные списки внесены более 583 тыс. избирателей

ПРЕТОРИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах началось в Королевстве Эсватини на всех 664 избирательных участках. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

В электоральные списки внесены более 583 тыс. избирателей, отмечает она. Им предстоит избрать 59 депутатов Палаты ассамблеи - нижней палаты парламента. Еще 10 назначает король.

Выборы проходят в два этапа. На первом кандидатов избирают местные советы, состоящие из племенных вождей. Заседания советов состоялись в конце августа. Сейчас избирателям предстоит сделать свой выбор, так как на каждое депутатское место претендуют по три кандидата. Все они идут как независимые.

Королевство Эсватини является конституционной монархией. Сейчас во главе государства стоит король Мсвати III. Ему принадлежит законодательная и исполнительная власть, монарх назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих.

До весны 2018 года королевство называлось Свазиленд. Оно располагается на юге Африки на площади 17 тыс. кв. км и по размерам находится на 153-м месте среди всех государств мира. Страна граничит с ЮАР и Мозамбиком, не имея выхода к морю. Население королевства достигает 1,17 млн человек. По данным Всемирного банка, 29,7% населения страны живет за чертой бедности (с доходами не более $1,9 в день).