Медведчук: отдав Украине список реформ, США ждут демонтажа остатков ее государственности

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратил внимание, что отдельные законопроекты, направленные на откровенно антиконституционные трансформации в судебной системе страны, уже находятся на рассмотрении в парламенте

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Украины, проводя реформы в угоду США и ЕС, фактически демонтируют украинскую государственность. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Украине предлагается завуалированная десуверенизация и демонтаж остатков государственности. <...> Реформы по ограничению суверенитета в экономической, политической, судебной сферах направлены на усиление влияния отдельных стран и экономических объединений, а не самой Украины", - написал политик в своей авторской колонке на платформе "Смотрим", комментируя появившееся недавно в СМИ письмо представителя Белого дома с "рекомендациями" реформ для Украины.

Медведчук обратил внимание, что отдельные законопроекты, направленные на откровенно антиконституционные трансформации в судебной системе страны, уже находятся на рассмотрении в парламенте. "После реализации нового плана монополизация судебной и правоохранительной систем американскими хозяевами будет практически завершена", - считает он.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" всегда выступала против таких проамериканских новшеств, которые активно внедряли президент Украины Владимир Зеленский и его партия. "Процесс девальвации внутреннего суверенитета запустили еще в 2014 году. За ширмой реализации 144 евроинтеграционных реформ власти максимально обнулили экономический потенциал и уровень жизни в стране, обвалили ВВП, экспорт, промышленное производство, кратно увеличили тарифы", - отметил Медведчук.

Политик добавил, что такие реформы привели к кратному росту тарифов на газ для населения, а также ухудшению условий выхода на пенсию для украинцев. "Более чем за 10 лет реформ в угоду США и ЕС Украина в разы стала беднее и дальше от того же Евросоюза, в частности по верховенству права, экономическому и промышленному потенциалу, уровню доходов и покупательной способности, коррупции и конкурентоспособности", - написал он.

Медведчук обратил внимание на высказывание зампредседателя Европарламента Катарины Барли, которая, несмотря на все усилия Киева, назвала шансы Украины на вступление в ЕС до 2029 года крайне невысокими. "Руководство Украины все это время реализует ошибочную и преступную политику, двигаясь вразрез с национальными интересами против интересов граждан Украины", - резюмировал политик.

"Рекомендации" для Украины

Ранее издание "Украинская правда" опубликовало текст письма зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла украинскому руководству. В документе под названием "Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США" Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить Национальное антикоррупционное бюро, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств.

После посольство США на Украине подтвердило факт направления такого документа, заявив, что рекомендованные в нем меры предложены как основа для консультаций с Киевом и ключевыми партнерами "в рамках его усилий по интеграции в Европу". 28 сентября посол США на Украине Бриджит Бринк официально передала украинскому правительству список приоритетных реформ.

На Украине обнародование этого письма вызвало серьезный резонанс. Многие политики признали, что западные партнеры стали больше увязывать помощь стране с проведением реформ, а депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это подходом "деньги в обмен на реформы".