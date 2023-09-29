Министр обороны Филиппин пообещал дать отпор КНР в Южно-Китайском море

Гилберто Теодоро добавил, что Филиппины не стремятся к прямому военному столкновению с Китаем, но готовы отстаивать суверенитет в случае посягательства

БАНГКОК, 29 сентября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил в интервью телеканалу CNN, что республика готова дать отпор Китаю в случае прямого столкновения в Южно-Китайском море.

"Мы боремся за наших рыбаков, мы боремся за наши ресурсы. Мы боремся за нашу целостность как государство архипелага", - приводит телеканал слова главы Минобороны республики. "И если мы остановимся, Китай будет приближаться к тому, что находится в пределах нашей суверенной юрисдикции, наших суверенных прав и нашей территории", - заявил он. У Манилы, по мнению министра, "нет другого выбора", кроме как противостоять Пекину, потому что в противном случае филиппинская сторона "потеряет свою идентичность и целостность как нации".

Теодоро также заявил CNN, что Филиппины не стремятся к прямому военному столкновению с Китаем, но готовы отстаивать суверенитет в случае посягательства.

Ранее на этой неделе береговая охрана Филиппин убрала плавучее заграждение, установленное Китаем для недопущения филиппинских рыбаков в район рифа Скарборо в ЮКМ. Как заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай продолжит защищать свои права на остров Хуанъянь (риф Скарборо) в ЮКМ.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь. В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов.