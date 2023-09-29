Словакия сочла неуважительным комментарий Politico о том, что ее путают со Словенией

Газета ранее опубликовала статью о предстоящих выборах в Словакии

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Постоянное представительство Словацкой Республики в Европейском союзе (ЕС) сочло неуважительным комментарий европейского издания Politico о том, что Словакию часто путают со Словенией.

Газета в четверг опубликовала статью о предстоящих выборах в Словакии. "Если Словакия, страна с населением около 5,5 млн человек, имеет такое большое значение, то почему многие, включая [бывшего премьер-министра Италии] Сильвио Берлускони и [экс-президента США] Джорджа Буша, путают ее со Словенией?" - задался вопросом автор материала Мэтью Карнитшниг.

Эта публикация вызвала негативную реакцию постоянного представительства Словакии в ЕС. "Кто угодно может комментировать политику, но ко всем странам - участницам [ЕС] и их гражданам нужно относиться с уважением. Издание Politico Europe всегда так и поступало, за одним исключением", - написало постпредство на странице в X (ранее Twitter).

Автор материала оставил в ответ несколько ироничных комментариев в социальных сетях. "Не могу дождаться выборов в Словении в эти выходные", - отметил он. "Вероятно, мне нужно будет отложить свою поездку в Любляну..." - добавил Карнитшниг позднее.

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября. Согласно опросу избирателей, проведенному социологическим агентством АКО для телеканала JOJ 15 сентября, по их итогам в парламент могут претендовать восемь партий и одна партийная коалиция. Наибольшей популярностью у электората пользуется партия экс-премьера страны Роберта Фицо "Направление - социальная демократия" (19,4%), второй результат может продемонстрировать левоцентристское политическое движение "Прогрессивная Словакия" (18,2%). Значительной популярностью в республике пользуется возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини левоцентристская партия "Голос - социальная демократия" (15,1%).