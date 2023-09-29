Премьер Польши на заседании Совета Европы намерен раскритиковать миграционную политику ЕС

Одобренное руководством ЕС и ЕК предложение о релокации заключается в том, чтобы переместить в другие страны ЕС от 30 тыс. до 120 тыс. мигрантов, находящихся в государствах Евросоюза с избыточным количеством беженцев

ТАСС, 29 сентября. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на ближайшем заседании Совета Европы намерен выступить с критикой миграционной политики Евросоюза.

"На будущей неделе я поеду на заседание Совета Европы, где выскажу решительное "нет" абсурдным планам европейских бюрократов [по вопросам миграции]", - сообщил глава польского правительства в заявлении для СМИ.

Моравецкий призвал сограждан на референдуме 15 октября (совмещен с парламентскими выборами) поддержать позицию его правительства в отношении нелегальной миграции. "На будущей неделе на Совете Европы я повторю очень сильное польское вето в отношении принудительной релокации. Вы тоже можете что-то сделать. Идите на референдум и скажите "нет" принудительной релокации. Покажем пример Европе. Первой на референдуме откажется [от планов принудительной релокации мигрантов] Польша, а за нами пойдут другие страны ЕС", - заявил он.

Одобренное руководством ЕС и ЕК предложение о релокации заключается в том, чтобы переместить в другие страны ЕС от 30 тыс. до 120 тыс. мигрантов, находящихся в государствах Евросоюза с избыточным количеством беженцев. Государство, которое не согласно принимать беженцев, будет обязано выплатить за каждого не принятого мигранта "финансовый эквивалент" в размере €22 тыс.