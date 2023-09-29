На Украине будут судить Януковича по делу о завладении землями лесного фонда

Как утверждает следствие, в 2007 году бывший президент Украины инициировал принятие некоторых решений для выведения из государственной собственности земель лесного фонда

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины передала в суд дело против бывшего президента страны Виктора Януковича о завладении землями лесного фонда в Киевской области.

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины направил в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины и еще трех человек, обвиняемых в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью свыше 22 млн гривен ($0,6 млн - прим. ТАСС)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Имя бывшего главы государства, в отношении которого проводилось расследование, не называется, но указывается, что в 2007 году он занимал пост премьер-министра страны. Главой украинского правительства с августа 2006 года по 18 декабря 2007 был Виктор Янукович, после чего его сменила Юлия Тимошенко.

Как утверждает следствие, в 2007 году Янукович инициировал принятие некоторых решений для выведения из государственной собственности земель лесного фонда. Бывшему главе государства инкриминируется присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. В ходе государственного переворота в феврале 2014 года он, по сути, силой был отстранен от власти и в связи с угрозой для личной безопасности вынужден был покинуть страну. В последующие годы на Украине было заведено несколько уголовных дел против него, в 2015 году Верховная рада лишила Януковича звания президента. 15 сентября 2023 года в суд также было передано дело против Януковича за подписание Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.