В МИД Чехии настаивают на направлении посла республики в Россию

Глава министерства Ян Липавский отметил, что смотреть на возвращение нужно "с точки зрения способности Праги реализовать свои интересы"

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский настаивает на направлении в Россию посла республики, обязанности которого пока выполняет советник-посланник.

"Мы должны смотреть на это [возвращение посла в РФ] с практической стороны - с точки зрения способности Чехии реализовывать свои интересы в России", - отметил политик в интервью новостному порталу seznamzpravy.cz.

Отвечая на вопрос о существующих на политической сцене республики разногласиях по вопросу возвращения посла Чехии в Москву и о скептическом отношении к этой возможности президента республики Петера Павела, глава МИД сказал: "Настаиваю, что дипломатические отношения между Чехией и Россией на уровне послов не должны быть изменены [в сторону понижения]".

Министр выразил уверенность в начале - в определенной перспективе - переговоров между Москвой и Киевом о мире. При этом он подчеркнул, что говорит "о переговорах между Украиной и Россией при [условии соблюдения] территориальной целостности и суверенитета Украины".

Действующий посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька с начала 2023 года находится в Праге. Чешские СМИ проинформировали ранее, что он не планирует возвращаться в Москву и в республике ищут ему замену. Позицию МИД о целесообразности направления посла в Россию разделяет правительство страны. Липавский обсуждал этот вопрос с Павелом.

Липавский проинформировал также, что на запланированных на октябрь в Чехии чешско-израильских межправительственных консультациях будут обсуждаться вопросы взаимодействия обеих стран в сферах безопасности, инноваций и научно-исследовательской области. Речь пойдет о ситуации на Ближнем Востоке и о роли Ирана в этом регионе. Прага, как сказал министр, приветствовала бы заключение соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.