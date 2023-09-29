CNN: следующим генсеком ООН может стать премьер-министр Барбадоса

Выборы генсека ООН состоятся в 2026 году, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли является фаворитом среди претендентов на пост нового генерального секретаря ООН. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Хотя следующие выборы генсека ООН состоятся в 2026 году, разговоры о том, чья кандидатура лучше всего подходит для этого поста, уже начались, сообщает телеканал. Исторически сложилась географическая ротация, поэтому представляется вероятным, что следующим руководителем ООН станет представитель Латинской Америки и Карибского бассейна. Также многие полагают, что настало время для кандидата-женщины после 78 лет руководства ООН мужчинами, пишет CNN. В кулуарах штаб-квартиры организации в Нью-Йорке Моттли называют одним из вероятных претендентов на пост генсека ООН. Телеканал подчеркивает, что именно кандидатура премьер-министра Барбадоса вызывает наибольшее одобрение.

Моттли начала политическую деятельность в 1991 году, когда ее впервые избрали членом Палаты собрания (нижняя палата парламента) от Барбадосской лейбористской партии (БЛП). После победы партии на выборах в сентябре 1994 года Моттли была назначена на пост министра по делам образования, молодежи и культуры (в 29 лет она стала самым молодым на тот момент членом правительства в истории страны). В августе 2001 года Моттли заняла должности генерального прокурора и министра внутренних дел, став первой женщиной на этих постах в истории Барбадоса. В 2002 году была назначена заместителем премьер-министра и председателем Общественного совета. Также в 2002-2008 годах она являлась заместителем председателя Экономического совета Барбадоса. Благодаря победе БЛП на парламентских выборах, состоявшихся 24 мая 2018 года, на следующий день Моттли принесла присягу в качестве премьер-министра Барбадоса, став первой женщиной на этом посту.