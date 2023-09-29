Bloomberg: ЕС стремится придать договоренностям с США "трампонепробиваемый" характер

Сообществу "необходимо действовать быстро", чтобы заключить обязывающие соглашения с администрацией Джо Байдена, указывает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Руководство Евросоюза (ЕС) стремится закрепить успехи, достигнутые в развитии отношений с США во время президентского срока Джо Байдена, и обезопасить их от возможного пересмотра в случае победы на очередных президентских выборах Дональда Трампа, сообщает агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на источники в ЕС, что представители Еврокомиссии (ЕК) в частном порядке уведомили высокопоставленных торговых чиновников государств - участников сообщества о том, что ЕС стремится сделать договоренности с США "трампонепробиваемыми". Это означает, что сообществу "необходимо действовать быстро", чтобы заключить обязывающие соглашения с администрацией Байдена. Представители ЕК также отметили, что странам сообщества следует осознавать, "насколько сложнее могут стать переговоры, если ЕС не поторопится".

Ранее агентство сообщило, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Байден намерены встретиться 20 октября в Вашингтоне, по итогам переговоров они, вероятно, объявят о достижении соглашения по тарифам на сталь. Во встрече также примет участие председатель Евросовета Шарль Мишель. Стороны надеются объявить перечень мер, регулирующих международную торговлю сталью, которые "положат конец" экономическому спору, начавшемуся во время президентского срока Трампа.

В 2018 году Трамп ввел тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС по соображениям национальной безопасности. В 2020 году Байден объявил о начале новой эры в торговых связях с Европой. Он отменил ограничения на сумму $21,5 млрд и начал переговоры о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий.