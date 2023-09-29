Парламент Испании окончательно отклонил кандидатуру лидера консерваторов на пост премьера

Первый раунд голосования состоялся 27 сентября

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отклонил в ходе второго голосования кандидатуру лидера консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Первый раунд голосования состоялся 27 сентября. В ходе него претенденту на должность главы правительства нужно было получить поддержку абсолютного большинства парламентариев, то есть как минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, через два дня в Конгрессе депутатов состоялось второе голосование, а кандидату была необходима поддержка простого большинства законодателей.