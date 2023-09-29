Жене свергнутого президента Габона предъявили обвинение в отмывании денег

Сильвии Бонго Ондимбе Валентин грозит домашний арест

ПРЕТОРИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Жене бывшего президента Габона Сильвии Бонго Ондимбе Валентин предъявили обвинение в отмывании денег. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокурора габонской столицы Либревиля Андре-Патрика Ропоната .

"Сильвия Бонго Ондимба Валентин <...> обвиняется в отмывании денег, сокрытии доходов и подделке документов", - заявил прокурор во время выступления на государственных телеканалах, добавив, что ей грозит домашний арест.

Ранее после смены власти в Габоне в отношении представителей свергнутой элиты, в том числе родственников президента, началось расследование. Сыну Али бен Бонго Ондимбы уже предъявили обвинения в государственной измене и коррупции. Следствие также будет проводиться в отношении ряда членов правительства отстраненного президента, задержанных по обвинению в госизмене и растрате государственных средств.

Захватившие власть военные утверждают, что их главной целью будет борьба с коррупцией. Так, ранее у родственников свергнутого президента Ондимбы прошли обыски - наличными изъято свыше 7,2 млрд западноафриканских франков (около $12 млн). Мятежники создали специальный банковский счет, на который будут поступать изъятые средства с целью их последующего использования для развития Габона.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.