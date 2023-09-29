Финляндия может продать здание генконсульства РФ в Турку после истечения срока его аренды

По словам представителя компании Senaatti-kiinteistot Марко Хяркенена, в настоящее время проводится оценка дальнейшего использования здания

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Финская государственная компания Senaatti-kiinteistot рассматривает вариант продажи здания российского генерального консульства в городе Турку после истечения срока его аренды 1 октября. Об этом говорится в пресс-релизе госкомпании.

"В настоящее время проводится оценка дальнейшего использования здания, и решение будет найдено как можно скорее, в течение осени. Если объект не будет использован, то он будет продан в соответствии с имущественной стратегией государства, а капитал, связанный с ним, будет перенаправлен на другие государственные нужды", - отметил представитель компании Марко Хяркенен.

19 июля канцелярия финского президента Саули Ниинистё сообщила, что республика решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Этот шаг стал ответной мерой на объявленное ранее МИД РФ решение о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

6 июля официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за антироссийской политики Хельсинки. В официальном заявлении МИД РФ сообщил, что Россия в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии антироссийскую политику с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.