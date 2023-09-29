В ЮАР заявили, что парламенты стран БРИКС заложили основу стратегического партнерства

Принятый форумом меморандум предусматривает повышение парламентами пяти стран БРИКС уровня координации совместных действий, в том числе на международной арене

ЙОХАННЕСБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Девятый парламентский форум БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), состоявшийся под председательством ЮАР в Йоханнесбурге, заложил основу стратегического партнерства парламентов стран - членов объединения, приняв меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил на закрытии работы форума руководитель Национального совета провинций (верхняя палата парламента) ЮАР Амос Масондо.

"Мы открыли новую главу в отношениях между парламентами стран БРИКС, которая начинается с принятия меморандума о взаимопонимании, - подчеркнул Масондо. - Речь идет о создании фундамента нового стратегического партнерства в интересах народов БРИКС".

Принятый форумом меморандум предусматривает повышение парламентами пяти стран БРИКС уровня координации совместных действий, в том числе на международной арене. При этом в другом документе, принятом форумом, - совместном заявлении - подчеркнута необходимость создания более справедливого мирового порядка и проведения реформы всей системы международных организаций.

Масондо отметил, что парламенты шести стран - Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, которые с 1 января 2024 года станут полноправными членами БРИКС, присоединятся к меморандуму.

Девятый парламентский форум БРИКС прошел с 27 по 29 сентября. В нем приняли участие 250 парламентариев из стран - членов БРИКС, а также приглашенные из стран Азии и Африки. Российскую делегацию возглавлял вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

С наступлением 2024 года председательство в БРИКС переходит к России. К участникам йоханнесбургского форума обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она объявила, что юбилейный X парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге.