В Киеве признали, что Канада понесла репутационные потери из-за выступления нациста

МИД Украины не должен реагировать на скандал, чтобы дополнительно не ставить Оттаву в "неудобную ситуацию", считает глава курируемого правительством Украины Института национальной памяти Антон Дробович

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Канада уже понесла большие репутационные потери после приглашения в парламент нациста Ярослава Хунки (Гуньки), поэтому МИД Украины не должен реагировать на скандал, чтобы дополнительно не ставить Оттаву в "неудобную ситуацию". Такое мнение высказал глава курируемого правительством Украины Института национальной памяти Антон Дробович.

"Любой комментарий с нашей стороны - это такая, мягко говоря, дополнительная постановка союзников в неловкую ситуацию. Они и так в этой ситуации принесли извинения и понесли большие репутационные потери. Мне кажется, это не очень мудро - снова этот вопрос поднимать, тем более на дипломатическом уровне", - сказал он в эфире "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

При этом Дробович заявил, что правительство Канады по дипломатическим каналам уже извинилось перед украинским кабмином.

Он также утверждает, что институт не получает финансирования, чтобы повышать осведомленность общества в таких темах. Нацизм на Украине, по его мнению, относится к темам, которые "могут вызывать исторические дискуссии". Как известно, украинские власти давно ведут политику героизации нацистских преступников.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в канадском парламенте 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Хунку, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). В МИД РФ в связи с этим заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера [Канады] Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Глава канадского МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин парламента Энтони Роты. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота заявил об уходе со своего поста. 27 сентября Трюдо принес извинения в связи со случившимся.