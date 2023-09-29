Московский формат выступил против размещения военных объектов в Афганистане

Участники московского формата констатировали отсутствие прогресса в формировании в Афганистане подлинно инклюзивного правительства

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Участники московского формата консультаций по Афганистану отметили неприемлемость размещения объектов военной инфраструктуры третьих стран в Афганистане и соседних с ним государствах. Об этом говорится в совместной декларации участников по итогам пятого заседания.

"Стороны выступили за становление Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Они отметили неприемлемость размещения объектов военной инфраструктуры третьих стран в Афганистане и сопредельных с ним государствах под какими бы то ни было предлогами", - говорится в документе опубликованном на сайте МИД РФ.

Уровень жизни

Московский формат призвал афганские власти повысить уровень жизни.

"Призвали действующие афганские власти создать необходимые условия для повышения уровня жизни афганского народа, предотвращения дальнейшей миграции и возвращения беженцев", - указано в документе.

Инклюзивное правительство

Московский формат заявил, что прогресс в формировании в Афганистане подлинно инклюзивного правительства, которое отражало бы интересы всех этнополитических групп в стране, отсутствует.

"С сожалением констатировано отсутствие прогресса в формировании в Афганистане подлинно инклюзивного правительства, которое отражало бы интересы всех этнополитических групп в стране", - говорится в документе.

Борьба с терроризмом

Московский формат призвал власти Афганистана к борьбе с терроризмом. "Призвали действующие афганские власти к наращиванию взаимодействия со странами региона в деле борьбы с угрозами терроризма и наркотрафика, исходящими с афганской территории", - указано в документе.

"Большинство стран-участниц подчеркнули свое неприятие поддержки терроризма в Афганистане внешними силами", - подчеркнуто в декларации.

Создание контактной группы

Участники московского формата отметили предложение Ирана о создании контактной группы.

"Стороны отметили предложение Ирана по укреплению регионального сотрудничества по Афганистану путем создания региональной контактной группы для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес", - говорится в документе.

Борьба с ИГ

Стороны московского формата оценили усилия Кабула по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Стороны с обеспокоенностью отметили сложную ситуацию в сфере безопасности в Афганистане в связи с активизацией деятельности террористических группировок, прежде всего ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС). Оценили значительные усилия действующих афганских властей по борьбе с ИГИЛ и призвали их предпринять аналогичные меры по отношению ко всем террористическим группировкам", - говорится в документе. "Призвали действующие афганские власти к принятию эффективных мер по демонтажу, ликвидации и недопущению размещения всех видов террористических группировок, базирующихся в Афганистане и недопущению появления в стране очага распространения терроризма и нестабильности в сопредельные страны региона", - говорится в декларации.

29 сентября в Казани состоялось пятое заседание стран - участниц московского формата консультаций по Афганистану на уровне специальных представителей и старших должностных лиц Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Туркменистана и Узбекистана.