На Украине заявили, что надеются наладить производство ПВО с помощью Запада

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметил, что в стране рассчитывают, что западные специалисты составят план развития украинского военно-промышленного комплекса

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Украина надеется, что западные специалисты, приезд которых ожидается в страну, помогут наладить собственное производство средств ПВО и составят план развития украинского военно-промышленного комплекса. Об этом заявил на встрече с журналистами глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО", - цитирует Ермака агентство РБК-Украина.

Глава офиса президента Украины не сообщил, какие именно системы ПВО намерен производить Киев, в какие сроки и с помощью каких стран украинские власти рассчитывают наладить производство.

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Швеции на встрече с премьер-министром Ульфом Кристерссоном договорился о локализации на украинской территории производства и ремонта шведских боевых машин пехоты CV-90. Также в августе он заявил, что Украина хотела бы наладить с Финляндией производство бронетранспортеров. Украинское издание "Фокус" сообщило на этой неделе, что Киев планирует производить боевые машины пехоты на базе гусеничной платформы ASCOD испанско-австрийской разработки. Глава британской оборонной компании BAE Systems Чарльз Вудберн заявил в начале сентября, что корпорация может за несколько месяцев наладить на Украине выпуск запчастей для своих буксируемых гаубиц L119 калибра 105 мм.

Украинские власти ранее заявляли о намерении провести в конце сентября в Киеве первый форум оборонной промышленности с участием 165 компаний ВПК из разных стран. Дата проведения форума до сих пор не названа.