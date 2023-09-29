В Королевстве Эсватини завершилось голосование на парламентских выборах

Ожидается, что официальные результаты выборов станут известны в ближайшие два дня

ПРЕТОРИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах в Королевстве Эсватини завершилось, оно прошло в спокойной обстановке. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

В ходе выборов должны определиться обладатели 59 депутатских мандатов. Еще 10 депутатов Палаты ассамблеи (нижней палаты парламента) будут назначены королем.

Ожидается, что официальные результаты выборов станут известны в ближайшие два дня.

Королевство Эсватини является конституционной монархией. Сейчас во главе государства стоит король Мсвати III. Ему принадлежит законодательная и исполнительная власть, монарх назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих. Король имеет право в любое время распустить парламент, он также обладает возможностью наложить вето на любой закон.