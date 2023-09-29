Украинский суд снял обвинения в коррупции с экс-замглавы офиса президента

Кирилл Тимошенко подал в отставку в январе на фоне подозрений в коррупции и сразу после этого был уволен Владимиром Зеленским

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева закрыл дело в отношении бывшего заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, которого обвиняли в коррупции и использовании служебных полномочий в личных интересах. Об этом сообщило издание "Главред".

Тимошенко подал в отставку в январе на фоне подозрений в коррупции и сразу после этого был уволен Зеленским. В июле Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины заявило, что во время работы в должности замглавы офиса президента Тимошенко направил письмо за своей подписью в Государственную погранслужбу Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако, по версии следствия, подчиненный выехал за рубеж, чтобы оформить визы в Великобританию для Тимошенко и его сына.

Сам Тимошенко в суде объяснил, что, узнав о служебной командировке работника офиса президента в Варшаву, он попросил его в свободное от выполнения служебных обязанностей время получить визы в британском визовом центре. Суд согласился с заверениями обвиняемого и постановил, что подчиненный выехал в командировку за границу не для выполнения личных просьб начальника, а для подготовки официальных мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Тимошенко также обвиняли в том, что в 2022 году он трижды бесплатно проживал в элитной курортной гостинице в Львовской области, в том числе дважды вместе с женой и сыном. Стоимость проживания составила 45 тыс. гривен ($1,2 тыс.), однако Тимошенко не предоставил подтверждения того, что он оплатил эту сумму из своих средств. Кроме того, летом 2022 года Тимошенко бесплатно использовал в личных целях не принадлежащий ему автомобиль Porsche Taycan, причем, по подсчетам следствия, стоимость аренды такой машины должна была составлять 122 тыс. гривен ($3,33 тыс.).

Тимошенко представил суду документы, подтверждающие плату за проживание в гостинице, а также то, что договор на аренду машины заключила его жена, которая оплатила эти услуги. Суд решил закрыть производство по делу "из-за отсутствия состава административного правонарушения".