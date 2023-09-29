США продолжают принимать усилия по возвращению на родину Уилана и Гершковича

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Россию незамедлительно освободить заключенных американцев

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не оставляет попыток вернуть на родину из России Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент [Джо Байден] ясно дал понять, что освобождение Эвана [Гершковича], Пола Уилана и всех американцев, которых незаконно удерживают за рубежом, является нашим самым высоким приоритетом, - сказала она. - Наши усилия по их освобождению продолжаются. Мы не остановимся, пока они не вернутся домой". Жан-Пьер также призвала Россию незамедлительно освободить Гершковича и Уилана.

Ранее в четверг сообщалось, что сенаторы США от Демократической и Республиканской партий подготовили резолюцию с требованием об освобождении Гершковича и других американцев, которых в США считают "незаконно задержанными". Резолюция "призывает Москву немедленно освободить Гершковича", а администрацию президента США Джо Байдена - продолжить заниматься его делом в тесном контакте с российскими властями". Сенаторы также потребовали "обеспечить полный, беспрепятственный и последовательный консульский доступ" к Гершковичу, пока он находится под стражей.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. Журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Вину он не признает.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.