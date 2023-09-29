Посол ЕС считает, что Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году при сохранении реформ

Сроки вступления Украины в ЕС будут зависеть также от внутренних реформ, которые должен провести Евросоюз, заявила Катарина Матернова

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Реалистичным сроком вступления Украины в Европейский союз является 2030 год. Такое мнение высказала глава представительства ЕС на Украине Катарина Матернова в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

"Я думаю, что 2030 год - реалистичный срок. Но он возможен, если очень, очень много работать, - сказала посол о сроке возможного вступления Украины в Евросоюз. - Вам надо поддерживать темп реформ, а это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью", - сказала Матернова.

Посол также объяснила, что сроки вступления Украины в ЕС будут зависеть также от внутренних реформ, которые должен провести Евросоюз. "ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений, число членов ЕС не может расширяться до бесконечности", - заявила она.

ЕС в 2022 году предоставил Украине официальный статус кандидата на вступление. Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении в сообщество. Для запуска переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ.

Как ранее заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, власти страны рассчитывают, что страна вступит в ЕС менее чем за два года после старта переговоров о ее вхождении в сообщество, которые, как ранее заявлял украинский президент Владимир Зеленский, Киев надеется начать уже в текущем году.