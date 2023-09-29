Сирийские военные сбили три беспилотника террористов над Латакией и Алеппо

Также был ликвидирован один из полевых командиров экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра"

БЕЙРУТ, 29 сентября. /ТАСС/. Террористические группировки не прекращают нападений на населенные пункты и армейские позиции в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия на севере Сирии. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении Минобороны арабской республики.

"Нашим вооруженным силам удалось сбить два начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппарата, которые боевики использовали для атаки на севере Латакии, и еще один беспилотник к западу от Алеппо", - указывается в тексте.

В нем сообщается, что в ответ на эти вылазки артиллерия сирийской армии открыла огонь по командным пунктам и укрепрайонам террористов. "В результате был ликвидирован один из полевых командиров экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) по имени Абу Марван Иззу и десятки других боевиков, уничтожена военная техника и склады боеприпасов", - отмечается в заявлении Минобороны.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников заметно возросла с начала 2023 года. По сведениям телеканала Al Hadath, жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали свыше 70 мирных граждан, в том числе 18 детей.