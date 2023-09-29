29 сентября, 19:05

На юго-западе Польши создадут базу для постоянного размещения бронетанковой бригады США

Как сообщили в Варшаве, это будет лагерь на основе постоянной инфраструктуры, рассчитанной на размещение 4,8 тыс. военнослужащих

ТАСС, 29 сентября. Министерство обороны Польши намерено создать базу для постоянного дислоцирования американской бронетанковой бригады в окрестностях населенного пункта Тшебень на юго-западе страны. Об этом заявил бригадный генерал Воска Польского, директор инвестиционного департамента НАТО Дариуш Мендрала.

"Предусмотрено создание условий для постоянного базирования бронетанковой бригады. Эти инвестиции будут реализованы в ближайшие годы и рассматриваются как приоритетные. Это будет лагерь на основе постоянной инфраструктуры, рассчитанной на размещение 4,8 тыс. военнослужащих", - приводит слова польского генерала Польское агентство печати. 

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