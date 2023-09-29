СМИ: США предупреждают главу ЛНА Хафтара от сближения с Россией

По убеждению представителя администрации США, "ливийские лидеры должны объединиться во время кризиса"

КАИР, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступили с предупреждением главе Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару и другим руководителями страны о нежелательности их сближения с Россией. Об этом сообщил телеканалу Al Hadath представитель американской администрации.

"Мы [администрация США] предостерегаем Хафтара и других ливийских лидеров от [стремления] опереться на [президента России Владимира] Путина", - указал представитель Белого дома, слова которого привел Al Hadath. По убеждению представителя администрации США, "ливийские лидеры должны объединиться во время кризиса". Он добавил, что Вашингтон "находится в контакте с правительством [Ливии], чтобы предоставить ему поддержку".

Высказывания представителя Белого дома прозвучали после информации о визите Хафтара в Москву, где он встретился с российским президентом и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Как сообщали в ЛНА, в ходе визита фельдмаршала в РФ "состоялись переговоры по поводу развития событий в Ливии". Кроме того, обсуждались "двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес".