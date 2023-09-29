Кирби: Шатдаун может иметь последствия для способности США обеспечивать безопасность

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома пояснил, что речь идет о влиянии на работу Пентагона, Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Приостановка работы федерального правительства (шатдаун) может иметь реальные последствия для способности США обеспечивать свою безопасность. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В долгосрочной перспективе, в зависимости от того, будет ли приостановка работы [правительства], как долго она продлится, это может иметь реальные практические последствия для нашей способности продолжать обеспечивать национальную безопасность Соединенных Штатов", - сказал он.

Кирби пояснил, что речь идет о влиянии на работу Пентагона, Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности.

По его словам, шатдаун приведет к нарушениям в плане выполнения контрактов, поставок, закупок, технического обслуживания. При этом возобновление работ по контрактам, "скорее всего, обойдется налогоплательщикам дороже из-за задержек", подчеркнул Кирби. Представитель Белого дома объяснил, что при этом некоторые госслужащие должны будут продолжать работу без оплаты своего труда.

Чтобы избежать приостановки работы правительства, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи с субботы на воскресенье (07:00 мск воскресенья), когда завершится нынешний финансовый год в стране. Шатдаун может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм.