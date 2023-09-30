29 сентября, 21:38

Первый из обвиняемых во вмешательстве в выборы в Джорджии признал вину

AP Photo/ Mariam Zuhaib
Верховный суд США
© AP Photo/ Mariam Zuhaib

Его могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в размере $5 тыс. и 200 часам общественных работ

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Скотт Холл, которого обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году в штате Джорджия, признал свою вину. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Читайте также
Экс-глава аппарата Белого дома не признал вину во вмешательстве в выборыСоратник Трампа Джулиани не признал вину во вмешательстве в выборыТрамп не признал свою вину по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

59-летний поручитель по залогам Холл стал первым признавшим свою вину в рамках этого дела. По условиям сделки Холла могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в размере $5 тыс. и 200 часам общественных работ. Холла обвиняют в том числе в сговоре с целью фальсификации результатов выборов.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против экс-президента США Дональда Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокаты экс-президента Джон Истман, Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель отделения Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация