Первый из обвиняемых во вмешательстве в выборы в Джорджии признал вину

Его могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в размере $5 тыс. и 200 часам общественных работ

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Скотт Холл, которого обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году в штате Джорджия, признал свою вину. Об этом сообщила телекомпания NBC.

59-летний поручитель по залогам Холл стал первым признавшим свою вину в рамках этого дела. По условиям сделки Холла могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в размере $5 тыс. и 200 часам общественных работ. Холла обвиняют в том числе в сговоре с целью фальсификации результатов выборов.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против экс-президента США Дональда Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокаты экс-президента Джон Истман, Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель отделения Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.