CNN: прокуратура в США предъявила обвинения укравшему налоговую отчетность Трампа

Из судебных документов следует, что работавший в СВД с 2018 по 2020 год Чарльз Литтлджон украл налоговые декларации, "связанные с государственным служащим А и тысячами состоятельнейших граждан страны" за более чем 15 последних лет

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура в США в пятницу предъявила обвинения подрядчику Службы внутренних доходов (СВД, главное ведомство США по сбору налогов), который якобы украл налоговые декларации бывшего американского лидера Дональда Трампа и передал их средствам массовой информации. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как следует из судебных документов, работавший в СВД с 2018 по 2020 год Чарльз Литтлджон украл "налоговые декларации <...>, связанные с государственным служащим А и тысячами состоятельнейших граждан страны" за более чем 15 последних лет. "Затем он раскрыл налоговую информацию, связанную с госслужащим А, новостной организации 1 и раскрыл другую часть информации новостной организации 2. Обе новостные организации публиковали множество статей, в которых использовали налоговые сведения, которые получили от ответчика", - следует из документа.

Хотя в официальных документах не указывается ни название СМИ, ни имя "государственного служащего А", источники CNN сообщают, что речь идет о бывшем американском лидере Дональде Трампе.