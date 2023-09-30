Пентагон призвал разработчиков ИИ делиться информацией о технологиях

Глава отдела цифровых технологий и искусственного интеллекта в министерстве обороны США Крейг Мартелл отметил, что ведомство получает итоговый результат построения моделей, однако этого недостаточно

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Пентагону необходимо больше информации о технологиях, используемых для работы искусственного интеллекта (ИИ), поэтому ведомство призывает разработчиков ИИ к большей прозрачности. Об этом агентству Bloomberg в пятницу сообщил глава отдела цифровых технологий и искусственного интеллекта в министерстве обороны США Крейг Мартелл.

"Мы получаем лишь итоговый результат построения моделей, этого недостаточно", - объяснил он. Мартелл сравнил используемые в работе с ИИ большие языковые модели с "найденными инопланетными технологиями", отметив, что у сотрудников Пентагона нет представления о структуре этих моделей и о данных, которые в них используются. Он добавил, что компании не предоставляют информации об угрозах, которые могут представлять их системы.

"Они говорят: "Вот, смотрите. Но мы не скажем вам, как мы построили это. Мы не скажем вам, в чем оно хорошо, а в чем нет", - сказал он, подчеркнув, что Пентагон вынужден проявлять больше осторожности при использовании новейших технологий, чем частный сектор.

"Мы не хотим останавливать работу больших языковых моделей. Мы просто хотим понять [принципы] их использования, их преимущества, опасности и способы борьбы с ними", - указал он.