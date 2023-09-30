Маск и МИД Германии поспорили по вопросу поддержки НПО, спасающих мигрантов

Владелец Twitter усомнился в том, что большая часть германской общественности одобряет подобные субсидии правительства

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. МИД Германии и Илон Маск поспорили в принадлежащей Маску социальной сети X (ранее Twitter) по вопросу целесообразности оказания Берлином помощи неправительственным организациям (НПО), занимающимся в Средиземном море спасением мигрантов.

Предприниматель перепостил видео, которое распространила радиостанция RadioGenoa и в котором утверждалось, что в Средиземном море курсируют восемь судов немецких НПО, которые забирают нелегальных мигрантов и доставляют их в Италию. RadioGenoa отметила в сообщении, что эти НПО субсидируются германским правительством, и выразила надежду на победу в ФРГ партии "Альтернатива для Германии", которая выступает за ограничение миграции.

"Знает ли об этом германская общественность?" - прокомментировал этот материал Маск. МИД ФРГ в своем англоязычном аккаунте ответил ему: "Да. И это называется спасать жизни". "Таким образом, вы действительно этим гордитесь. Интересно. Честно говоря, я сомневаюсь, что большая часть германской общественности это одобряет. Вы проводили опрос?", - написал Маск в ответ на запись МИД.

Тема финансирования НПО со стороны Германии является камнем преткновения в отношениях Берлина и Рима. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее направила письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором выразила удивление решением властей Германии оказывать помощь НПО на итальянской территории для решения миграционного вопроса. Рим расценивает их финансирование как вмешательство во внутренние дела. Штрафы для НПО были введены в Италии еще несколько лет назад, недавно они были увеличены. Итальянские портовые надзорные органы постоянно задерживают суда НПО, которые, как утверждается, не соответствуют нормам для перевозки людей и оказания им помощи в море.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.