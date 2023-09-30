СМИ: противник НАТО сжег куклу Эрдогана перед посольством Турции в Швеции

По данным газеты Aftonbladet, Лукас Лундквист приурочил эту акцию к началу работы турецкого парламента, который обещал ратифицировать заявку королевства на вступление в альянс

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. /ТАСС/. Шведский противник НАТО Лукас Лундквист провел перед посольством Турции в Стокгольме демонстрацию с сожжением куклы, изображающей президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Акция была приурочена к началу 1 октября работы турецкого парламента, который обещал в ближайшем будущем ратифицировать заявку королевства на вступление в НАТО, сообщает газета Aftonbladet.

На проведение демонстрации у Лундквиста было разрешение полиции. "Я сделал все сам. У меня была кукла ростом 180 см, которую я нарядил как Эрдогана. Ее я поджег", - рассказал он.

МИД Турции немедленно осудил разрешенную властями манифестацию, подчеркнув, что турецкая общественность ожидает от Швеции недопущения в будущем акций, "которые систематически оскорбляют наших избранных лидеров, равно как и продолжающейся террористической пропаганды".

По данным издания, именно этого и добивался организатор манифестации."Я рассматриваю это как нечто положительное. Если это поможет Швеции остаться вне НАТО, то в этом цель. Даже если осуждение к этому [отказу ратифицировать заявку Швеции] не приведет, это говорит о том, что это правильный путь", - пояснил Лундквист.

Для одобрения заявки Швеции в НАТО Турция, в частности, требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму и эффективно пресекали подобные инциденты.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс не ратифицировали только Турция и Венгрия.