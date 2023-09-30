Шольц заявил, что число стремящихся в ФРГ беженцев "слишком высоко"

Канцлер ФРГ отметил достижение договоренности со Швейцарией и Чехией осуществлять совместное патрулирование

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что число стремящихся попасть в страну беженцев слишком высоко, и намерен посредством пакета различных мер остановить соответствующую тенденцию.

"Число беженцев, которые стремятся попасть в Германию, в настоящий момент слишком высоко", - заявил глава правительства в интервью редакционному объединению RND. "Ситуацию нельзя оставлять такой, как прежде: более 70% всех беженцев, которые прибывают в Германию, раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в какой бы то ни было другой стране ЕС", - заметил Шольц. "В этой связи мы давно поддерживаем усилия по защите европейских внешних границ. И мы продолжаем проведение дополнительных мер по охране границы с Австрией. Со Швейцарией и Чехией мы договорились осуществлять совместное патрулирование", - сообщил канцлер.

Шольц снова затронул громкий скандал в Польше, связанный с возможными нарушениями при выдаче виз. Он отметил, что власти в Варшаве должны не давать мигрантам возможности "просочиться" в Германию. "Поэтому мы и ужесточили контроль на границе с Польшей", - сказала он.

По данным газеты Bild, количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев 2023 года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и достигло 43 815. Особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники федеральной полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в предыдущем году.

Ранее стало известно о так называемом визовом скандале в Польше, главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев. Генеральная прокуратура Польши объявила, что проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в том, что они ускорили выдачу рабочих виз за плату. Трое подозреваемых были арестованы.