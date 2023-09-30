В Ереване началась акция в поддержку арестованного Баку Рубена Варданяна

Она проходит у здания хранилища древних рукописей Матенадарана

ЕРЕВАН, 30 сентября. /ТАСС/. Акция в поддержку бывшего государственного министра непризнанной Нагорном-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна и других арестованных азербайджанскими властями армян началась у здания хранилища древних рукописей Матенадарана в Ереване. Акцию транслируют в прямом эфире местные порталы.

"Рубен Варданян и наши другие соотечественники должны быть немедленно выпущены на свободу. Армянские власти должны сделать все для этого", - заявил журналистам актер театра и кино Вардан Петросян.

Варданян был задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать из Нагорного Карабаха в армянский город Горис (Сюникская область). Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". Он был назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года и снят с должности в феврале 2023 года. В сентябре 2022 года Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года его заявление о выходе из гражданства РФ было удовлетворено.

Также азербайджанские власти сообщили об аресте бывшего командующего армией обороны НКР Левона Мнацаканяна, экс-начальника штаба армии обороны Давида Манукяна, бывшего главы МИД НКР Давида Бабаяна.