Президент Никарагуа поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости

Даниэль Ортега заявил о намерении "впредь укреплять узы дружбы, солидарности и сотрудничества, объединяющие народы и правительства Абхазии и Никарагуа"

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент латиноамериканской республики Росарио Мурильо поздравили абхазского лидера Аслана Бжанию с Днем победы и независимости, отмечаемым в субботу. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Дорогой товарищ президент, от имени народа и правительства примирения и национального единства Республики Никарагуа и от нас лично позвольте передать Вам и братскому народу Абхазии наши самые искренние и теплые поздравления по случаю торжественного празднования 30-й годовщины независимости 30 сентября. Наше признание и революционные настроения остаются с мужественным абхазским народом, который с достоинством и триумфом отстаивает право на свое самоопределение, национальный суверенитет и независимость", - говорится в тексте поздравления.

Ортега заявил о намерении "впредь укреплять узы дружбы, солидарности и сотрудничества, объединяющие народы и правительства Абхазии и Никарагуа".