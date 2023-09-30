СМИ: оппозиционный мэр Мале побеждает на выборах президента Мальдив

Согласно предварительным данным, Мохаммед Муиззу набрал 53,8% голосов

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Предварительные результаты второго тура выборов президента Мальдив свидетельствуют о победе кандидата от оппозиции, мэра Мале Мохаммеда Муиззу. Об этом сообщил местный информационный портал Dhauru.

Во втором туре выборов за пост главы государства боролись Муиззу и действующий президент Ибрагим Мохамед Солих. Согласно предварительному подсчету голосов, Муиззу набрал 53,8% голосов, Солих - 46,27%.

Всего на выборах проголосовали более 241 тыс. человек, явка превысила 85 %.

Местные СМИ отмечают, что Солих продвигал политику сближения с Индией, тогда как Муиззу выступает за укрепление связей с Китаем.

Первый тур президентских выборов на Мальдивах прошел 10 сентября, однако ни один из основных кандидатов не смог получить 50% голосов. В связи с этим избирательная комиссия страны назначила второй тур на 30 сентября.

Нынешние выборы президента на Мальдивах стали пятыми по счету с 2008 года, когда в конституцию страны были внесены поправки о всенародном голосовании. До этого главу государства избирали депутаты парламента (Народного меджлиса) тайным голосованием.