Береговая охрана Тайваня задержала китайский траулер после тарана патрульного корабля

Инцидент произошел у побережья города Синьчжу

ГОНКОНГ, 30 сентября. /ТАСС/. Береговая охрана Тайваня задержала китайское рыболовное судно за браконьерство. Как сообщила газета "Тайбэй шибао", китайский траулер при попытке скрыться повредил корабль береговой охраны, протаранив его.

Инцидент произошел у побережья города Синьчжу: береговая охрана обнаружила рыболовное судно в запретной для промысла акватории и потребовала от него немедленно остановиться для досмотра. В ответ китайские рыбаки попытались уйти от погони и во время преследования специально протаранили патрульный корабль в районе надстройки, повредив его корпус.

После прибытия подкрепления тайваньская береговая охрана смогла задержать браконьеров. Во время обыска на борту было обнаружено 20 тонн рыбы. Судно было доставлено в порт Тайбэя, 17 членов экипажа задержаны. Капитан траулера отрицал свою вину: по его версии, столкновение произошло случайно.

Как отмечает газета, с 2017 года береговая охрана Тайваня 14 690 раз заставляла китайские рыболовные корабли покинуть акватории, где действовали ограничения на промысел. Всего было задержано 485 рыболовных траулеров, командам 326 из них были выписаны штрафы на общую сумму 350 млн новых тайваньских долларов (около $10,85 млн).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.