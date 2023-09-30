Республиканцы в Сенате США намерены блокировать проект финансирования правительства Киеву

Он предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Республиканцы в Сенате Конгресса США намерены заблокировать дальнейшее прохождение законодательной инициативы о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине. Об этом заявил журналистам лидер республиканского меньшинства в верхней палате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

Отвечая на вопросы о сенатском проекте, он подчеркнул: "Я рекомендую [своим однопартийцам] не голосовать [за него], хотя я очень хочу избежать приостановки работы правительства". "Посмотрим, что получится в Палате представителей", - добавил Макконнелл. Таким образом, 49 республиканцев заблокируют прохождение инициативы в контролируемом демократами Сенате во время процедурного голосования. На этом этапе проект должен получить поддержку 60 из 100 сенаторов, чтобы выйти на итоговое голосование.

В Палате представителей в настоящее время конгрессмены рассматривают направленный контролирующими ее республиканцами проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. В ближайшие минуты они должны перейти к голосованию по этой инициативе.

Чтобы избежать приостановки работы правительства, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи по местному времени (07:00 мск воскресенья), когда завершится нынешний финансовый год в США. Шатдаун может привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Пока ни одна из палат законодательного органа не одобрила проект продления финансирования правительства.