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Военная операция на Украине

В США заявили об утверждении Сенатом проекта финансирования правительства без помощи Киеву

AP Photo/ Andrew Harnik
© AP Photo/ Andrew Harnik

Демократ Крис Мерфи отметил, что на следующей неделе он вместе с однопартийцами постарается убедить республиканцев принять отдельный законопроект о предоставлении помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США намерен в субботу утвердить одобренный в Палате представителей проект продления финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. Уверенность в этом выразил сенатор Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), который беседовал с журналистами после многочасового обсуждения этой инициативы за закрытыми дверями демократами, контролирующими верхнюю палату законодательного органа.

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"Сенат одобрит этот проект по продлению финансирования правительства", - отметил он. Одновременно Мерфи подчеркнул, что на следующей неделе он вместе с однопартийцами постарается убедить республиканцев принять отдельный законопроект о предоставлении помощи Киеву. Американские СМИ со ссылкой на свои источники также отмечают, что работа над соответствующими инициативами начнется на будущей неделе в обеих палатах Конгресса.

В свою очередь сенатор Тим Кейн (демократ, от штата Вирджиния) в беседе с журналистами сообщил, что голосование по проекту продления финансирования правительства состоится "через час или два".

В Палате представителей в субботу одобрили данную инициативу. Теперь ее должен утвердить Сенат. В таком случае она отправится президенту США Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени (07:00 мск 1 октября), чтобы избежать приостановки работы правительства. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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