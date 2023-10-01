В США заявили об утверждении Сенатом проекта финансирования правительства без помощи Киеву

Демократ Крис Мерфи отметил, что на следующей неделе он вместе с однопартийцами постарается убедить республиканцев принять отдельный законопроект о предоставлении помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США намерен в субботу утвердить одобренный в Палате представителей проект продления финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. Уверенность в этом выразил сенатор Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), который беседовал с журналистами после многочасового обсуждения этой инициативы за закрытыми дверями демократами, контролирующими верхнюю палату законодательного органа.

"Сенат одобрит этот проект по продлению финансирования правительства", - отметил он. Одновременно Мерфи подчеркнул, что на следующей неделе он вместе с однопартийцами постарается убедить республиканцев принять отдельный законопроект о предоставлении помощи Киеву. Американские СМИ со ссылкой на свои источники также отмечают, что работа над соответствующими инициативами начнется на будущей неделе в обеих палатах Конгресса.

В свою очередь сенатор Тим Кейн (демократ, от штата Вирджиния) в беседе с журналистами сообщил, что голосование по проекту продления финансирования правительства состоится "через час или два".

В Палате представителей в субботу одобрили данную инициативу. Теперь ее должен утвердить Сенат. В таком случае она отправится президенту США Джо Байдену, которому необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени (07:00 мск 1 октября), чтобы избежать приостановки работы правительства.