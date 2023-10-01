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Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Умани

Воздушную тревогу объявили в ночь на воскресенье на большей части территории Украины

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Взрывы произошли в Умани в Черкасской области в центральной части Украины. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

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Воздушная тревога была объявлена в ночь на воскресенье на большей части территории Украины. Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской областях. Тревога была объявлена также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Взрывы прозвучали в Одесской области, Харькове, а также в подконтрольном Киеву Запорожье. Сообщалось также о взрыве в Киеве, однако воздушная тревога в столице и Киевской области не объявлялась. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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