Джеймс Дэвид Вэнс пояснил, что значительная часть антироссийской одержимости левых не имеет никакого отношения к Киеву

ВАШИНГТОН, 1 октября. ТАСС/. Американские левые обвиняют Россию в победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году и в отместку готовы "обескровить Украину". Уверенность в этом выразил сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо) в соцсети X (ранее Twitter).

"Извините, но это необходимо сказать: значительная часть антироссийской одержимости левых не имеет никакого отношения к Украине. Это желание отомстить за 2016 год. Они обвиняют Россию в избрании Дональда Трампа, и в отместку за это они обескровят Украину", - подчеркнул сенатор.

Ранее Трамп заявил, что США в значительной степени вовлечены в конфликт на Украине, однако нынешнему президенту Джо Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности. По его мнению, украинский кризис "должен быть прекращен немедленно, так как гибнут сотни тысяч людей".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший директор ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года американский Минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с Россией.