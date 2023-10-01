Бывший премьер-министр Австралии Моррисон посетит Тайвань в октябре

Он примет участие в Юйшаньском форуме

ГОНКОНГ, 1 октября. /ТАСС/. Экс-глава правительства Австралии Скотт Моррисон посетит Тайвань и примет участие в Юйшаньском форуме 11-12 октября. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его информации, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выступит на открытии этого форума и затем планирует провести несколько встреч с его участниками.

Моррисон возглавлял австралийский кабинет министров с 2018 по 2022 год. Агентство указывает, что его преемник на посту премьера Энтони Альбанезе 7 сентября после встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном на полях Восточноазиатского саммита в Джакарте заявил о намерении посетить Китай до конца года.

Юйшаньский форум посвящен экономическому сотрудничеству Тайваня с соседними странами и проводится с 2017 года. Его организаторами являются внешнеполитическое ведомство острова и Фонд обменов между Тайванем и Азией.

Последний раз бывший премьер-министр Австралии посещал Тайвань в 2021 году - тогда поездку на остров совершил Тони Абботт (возглавлял правительство страны с 2013 по 2015 год). В ходе визита политик также принял участие в Юйшаньском форуме.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.